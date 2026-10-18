Messina, si cerca da giorni un 49enne scomparso

Ricerche dei carabinieri e dei volontari di protezione civile. L'appello del cugino

MESSINA – “A tutti i miei amici di Facebook volevo dire che è scomparso mio cugino Gabriele. Da giovedì mattina non si hanno più notizie. Per chi lo dovesse vedere contatti subito i carabinieri e la protezione civile. Vi prego di condividere, grazie a tutti”. Così un cittadino di Messina, Nico Costa, lancia un appello per ritrovare Gabriele Lascari, classe 1977, di cui si sono perse le tracce in questi giorni. E lo si cerca soprattutto tra Provinciale e Viale Italia.

Indagini in corso dei carabinieri, dopo la denuncia dei familiari. Alla ricerca partecipano i volontari di protezione civile. Ed è stato attivato il protocollo della Prefettura per le persone scomparse.