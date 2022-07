Messina. Si è insediato il Consiglio della II Municipalità, Basile: "Rilancio del territorio una priorità" - Tempostretto

Alla prima riunione presente il sindaco e l'assessore Minutoli

MESSINA – Si è insediato questa mattina il Consiglio della II Municipalità. Alla seduta, che ha avuto luogo nella sala consiliare del Palazzo dei Servizi allo stadio S. Filippo è intervenuto anche il sindaco Federico Basile, accompagnato dall’assessore con delega ai rapporti con le municipalità, Massimiliano Minutoli.

“La mia partecipazione alla prima seduta di investitura della II Municipalità – ha spiegato il sindaco Basile – è una presenza fortemente voluta, così come farò per tutte le altre Municipalità che nel corso di questa settimana procederanno alle convocazioni di insediamento dei rispettivi consigli circoscrizionali”. Nel porgere i saluti istituzionali al presidente della II Municipalità Davide Siracusano e a tutti i consiglieri eletti, Basile ha augurato buon lavoro auspicando “una legislatura incentrata nel segno del rilancio dei territori delle sei Municipalità, nell’ottica di un dialogo più capillare per condividere iniziative e attività attraverso la partecipazione attiva delle singole realtà locali a svolgere funzioni in grado di gestire servizi di base al fine di garantire il più possibile la vicinanza alle rispettive comunità cittadine”. Alla seduta di insediamento oltre al presidente Siracusano, erano presenti i consiglieri eletti della II Municipalità Antonio Stracuzzi, Salvatore Lanfranchi, Giuseppe Crimi, Rosario Mangano, Giovanni Danzi, Antonio Ventra, Paolo Scivolone, Antonina Scaramuzzino e Pietro D’Arrigo.