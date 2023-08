Messina. Si è riformata la discarica nella strada verso il forte S. Jachiddu - Tempostretto

Periodicamente si formano discariche lunfo il percorso che conduce al Forte e al Parco Ecologico S. Iachiddu

Un mese fa è arrivata questa segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi segnalo una improvvisata discarica di materiali vari che è rinata, pochi giorni fa e sta crescendo in maniera devastante. Il posto è sulla via San Jachiddu, nella parte alta, a cento metri dal cancello d’ingresso del Parco Ecologico San Jachiddu”

E ancora: “Tutta la strada, in realtà versa in condizioni pietose ma in questo punto in particolare la situazione è diventata drammatica e costituisce un invito per ulteriori depositi. Sarebbe peraltro opportuno un intervento di scerbatura sui bordi della strada e la collocazione di una o più telecamera per risalire agli autori, che certamente torneranno, o comunque sarebbe un ottimo deterrente”.

Ieri chi ha inviato la prima segnalazione ci ha trasmesso, avvilito e indignato, un aggiornamento: “La situazione della mia segnalazione precedente è ormai fuori controllo. Nessun intervento da parte di chi preposto a reprimere i comportamenti di certo compiuti da esseri abietti, nessun intervento di pulizia effettuato. La discarica cresce in modo spaventoso”.