Messina. Si è spento Riccardo Chirico, volto storico del commercio cittadino

La comunità messinese piange la scomparsa di Riccardo Chirico, figura amata e pilastro nel panorama commerciale della città. L’imprenditore si è spento questa mattina, dopo essere stato colpito da un male fulmineo che lo ha allontanato troppo presto dagli affetti più cari: la moglie Marcella e i figli Marzio e Cristiana.

Il suo storico negozio, situato in Viale San Martino, è stato per decenni un punto di riferimento.

La sua passione per il mestiere è stata tramandata con successo alla generazione successiva. I figli, Marzio e Cristiana, hanno raccolto il testimone paterno, gestendo oggi i loro spazi commerciali su via dei Mille. La sua assenza lascia un vuoto nel tessuto sociale e imprenditoriale di Messina.

I funerali avranno luogo giovedì, alle ore 12, nella Chiesa di Santa Caterina.