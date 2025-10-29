 Messina. Si è spento Riccardo Chirico, volto storico del commercio cittadino

Messina. Si è spento Riccardo Chirico, volto storico del commercio cittadino

Redazione

Messina. Si è spento Riccardo Chirico, volto storico del commercio cittadino

mercoledì 29 Ottobre 2025 - 18:40

Il suo storico negozio è stato per decenni un punto di riferimento

La comunità messinese piange la scomparsa di Riccardo Chirico, figura amata e pilastro nel panorama commerciale della città. L’imprenditore si è spento questa mattina, dopo essere stato colpito da un male fulmineo che lo ha allontanato troppo presto dagli affetti più cari: la moglie Marcella e i figli Marzio e Cristiana.

Il suo storico negozio, situato in Viale San Martino, è stato per decenni un punto di riferimento.

La sua passione per il mestiere è stata tramandata con successo alla generazione successiva. I figli, Marzio e Cristiana, hanno raccolto il testimone paterno, gestendo oggi i loro spazi commerciali su via dei Mille. La sua assenza lascia un vuoto nel tessuto sociale e imprenditoriale di Messina.

I funerali avranno luogo giovedì, alle ore 12, nella Chiesa di Santa Caterina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Via del Proto, la baraccopoli sta per essere demolita ma c’è ancora una casa abitata VIDEO
Risanamento Messina, l’accelerata dei poteri speciali: in 3 anni spesi 35 milioni e comprate 273 case
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED