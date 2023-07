Messina si prepara all'Rds Summer Festival: prende forma il palco nell'arena di Capo Peloro VIDEO - Tempostretto

Si lavora in vista delle serate del 21 e 22 luglio. Ecco l'area, da poco recuperata, che ospiterà 5.000 spettatori

Di Silvia De Domenico

MESSINA – L’arena di Capo Peloro si fa bella per l’evento dell’estate. Il prossimo 21 e 22 luglio l’area, da poco riconquistata dalla città, ospiterà l’evento musicale Rds Summer Festival, che porterà in città tanti cantanti del momento. Ogni serata accoglierà 5.000 spettatori, che hanno prenotato l’ingresso mesi fa e assisteranno allo spettacolo della radio italiana gratuitamente. Da questa mattina operai e ruspe lavorano sotto il sole per sistemare l’arena e montare il palco ai piedi del Pilone di Torre Faro.