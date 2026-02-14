Dopo Basile pronti alle dimissioni presidenti e consiglieri delle partecipate per candidarsi

A sorpresa, la prossima settimana, veranno azzerati a Messina tutti i cda delle partecipate in modo da partecipare alla campagna elettorale. Nuova mossa di De Luca

MESSINA – Una mossa a sorpresa sempre con la regia di Cateno De Luca. Dopo le dimissioni del sindaco Federico Basile, per ricandidarsi, vanno a casa pure pure presidenti e consiglieri d’amministrazione delle partecipate. Si dimetteranno la prossima settimana. La motivazione? Per candidarsi in Consiglio comunale e portare voti alla “causa”. L’obiettivo è ottenere il premio di maggioranza e far vincere al primo turno Basile. Così Amam, Messina Social City, Atm Spa, Arismè, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio Spa perdono i loro cda. E la scelta non era scontata. Anzi.

I Consigli d’amministrazione delle partecipate, infatti, non decadono con le dimissioni del sindaco. E avrebbero potuto rimanere a meno che il commissario straordinario in arrivo non avesse deciso di sostituirli o revocarli. Ma così non avverrà, dato che dalla presidente di Messina Social City Asquini alla presidente di Messina Servizi Interdonato e a tutti gli altri, tra presidenti e consiglieri, si stanno per dimettere per potersi sottoporre alla prova elettorale.

Superati venti giorni, dopo le dimissioni del 7 febbraio, al Comune di Messina si insedierà un commissario straordinario per 90 giorni. Un film già visto in passato con le dimissioni di De Luca (in precedenza le aveva due volte stracciate) e l’arrivo di Leonardo Santoro.

Si dovrebbe votare tra maggio e giugno 2026. Ma la data dipende dal decreto di indizione delle elezioni da parte della Regione siciliana. Quello in cui si deciderà pure quando si vota a Barcellona, Milazzo e Giardini Naxos. Un’ipotesi è 24-25 maggio con eventuale ballottaggio 7 e 8 giugno.

Nella foto i rappresentanti delle partecipate assieme alla Giunta Basile.

Articoli correlati