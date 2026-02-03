Messina, s’indaga sulla morte di Gregorio Totaro

Aperta l'inchiesta sull'83enne scomparso da casa il 23 gennaio e trovato senza vita sui binari una settimana dopo

Messina – E’ da approfondire la vicenda della scomparsa di Gregorio Totaro, l’83enne trovato senza vita lo scorso 1 febbraio. L’uomo mancava da casa da una settimana. La sostituta procuratrice Maria Di Mulo, titolare del caso, ha scelto di non lasciare nulla in ombra e vuole fugare ogni dubbio su quel che è accaduto all’anziano.

Una settimana dalla scomparsa

Il prossimo 6 febbraio affiderà perciò ad un medico legale l’incarico di eseguire l’autopsia sul corpo dell’anziano per stabilire esattamente com’è morto. L’ipotesi di reato è di omicidio, un atto proceduralmente dovuto, in questi casi. Adesso i tre fratelli di Totaro, assistiti dall’avvocato Filippo Pagano, si aspettano risposte su quello che per loro al momento è un mistero.

Tragico ritrovamento

Totaro è uscito di casa la mattina del 23 gennaio scorso dalla zona sud cittadina per raggiungere il medico, in centro. Alla visita medica però non è mai arrivato. A nulla sono valsi gli appelli dei nipoti a chiunque potesse segnalare avvistamenti dell’83enne. Le speranze di ritrovarlo vivo si sono spente l’1 gennaio scorso quando Polizia Ferroviaria e Carabinieri lo hanno individuato tra Mili e Tremestieri, a ridosso dei binari della ferrovia.

I primi risultati

Gli accertamenti sono ora affidati agli uomini dell’Arma. I primi rilievi non hanno evidenziato sospetti, l’83enne sembra essere morto per cause naturali. Ma la Procura vuole approfondire tutti gli aspetti della tragedia.