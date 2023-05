Messina, soccorsi 200 migranti giunti al molo Norimberga a bordo della nave Diciotti - Tempostretto

Sono di nazionalità prevalentemente siriana, egiziana e pakistan

MESSINA – A seguito di un intervento Sar (ricerca e soccorso) a circa 70 miglia al largo di Crotone, in favore di una imbarcazione con a bordo circa 800 migranti, la Nave Diciotti CP941 della Guardia Costiera è approdata, alle 16 di oggi pomeriggio al Molo Norimberga di Messina. Nel Capoluogo sono sopraggiunti 201 uomini di nazionalità prevalentemente siriana, egiziana e pakistana (vi sono anche dei minori non accompagnati). Ad attenderli il sistema di accoglienza, coordinato dalla Prefettura di Messina, in cui operano, secondo le rispettive competenze, Capitaneria di Porto, Comune di Messina, Forze dell’Ordine, Usmaf, Asp, Croce Rossa Italiana, Unhcr, Associazioni di volontariato. Dopo la prima assistenza e le preliminari attività sanitarie, i migranti verranno condotti all’Hot Spot di contrada Bisconte per evadere le procedure previste a cura dell’ufficio immigrazione della Questura.