Messina, soccorso di cani e gatti feriti per strada: appalto da un milione e mezzo per tre anni

Pubblicata la determina a contrarre per l'affidamento. Il Comune punta a trovare soggetti interessati al servizio veterinario

MESSINA – Il Comune cerca un soggetto a cui affidare i servizi veterinari di primo soccorso di cani e gatti incidentati, feriti o soccorsi su tutto il territorio. La procedura punta all’affidamento del servizio per 36 mesi a partire dal 5 settembre 2025, cioè dalla scadenza del contratto approvato nel febbraio scorso della durata di sette mesi sottoscritto tra il dipartimento servizi ambientali e la società Uni.Lav scpa. Non essendoci alcuna opzione di rinnovo, il Comune quindi è alla ricerca di un soggetto a cui appaltare il servizio.

Quadro economico da quasi un milione e mezzo

L’oggetto della procedura sono “i servizi veterinari di primo soccorso per gli animali d’affezione (cani e gatti) di proprietà del Comune di Messina, incidentati o feriti, soccorsi sul territorio comunale”. Il quadro economico parla di quasi un milione e mezzo di euro. Nel dettaglio è di 1.463.135,41 euro, di cui 526.533,25 per la manodopera, 547.237,25 come importo dei servizi e il resto tra IVA, contributo Anac, incentivi e imprevisti. Una somma interamente a carico dei bilanci comunali, che sarà prenotata sui peg del bilancio finanziario 2025-2027 (quasi mezzo milione per anno tra 2026 e 2027 e circa 163mila euro per l’anno in corso) e sull’esercizio finanziario 2028 per 324.481,20 euro non appena sarà approvato il bilancio di previsione 2026-2028.

Ci sarà una commissione giudicatrice che sarà nominata con un altro provvedimento dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.