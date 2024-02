Messina Social City, 177 ammessi alla graduatoria per autisti

Gli esclusi sono undici

MESSINA – Autisti: Messina Social City ha fatto una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei. Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di conducenti di mezzi e automezzi con patente Cqc, categoria C livello economico 1 (Cat. C 1) del Contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali. Il tutto per esigenze temporanee della società.

In allegato la graduatorie dei 177 ammessi, dal sito della società, dove si trova anche quella degli undici esclusi.