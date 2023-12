Messina Social City seleziona conducenti di mezzi e automezzi - Tempostretto

In vista di una graduatoria. Ecco come partecipare

MESSINA – Messina Social City: in corso un avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei. Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di conducenti di mezzi e automezzi con patente Cqc, categoria C livello economico 1 (Cat. C 1) del Contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali. Il tutto per esigenze temporanee della società.

Messina Social City

Sede Legale in Messina – Piazza Unione Europea n° 1 – cap – 98122 Messina – tel. 090 /9488007 P. I: 03542680834 – www.messinasocialcity.it – mail: amministrazione@messinasocialcity.it – pec:messinasocialcity@pec.it.

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente

al seguente indirizzo pec: messinasocialcity@pec.it.

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a 10 €. Lo stesso deve essere effettuato al momento della presentazione della domanda online ed eseguito attraverso il sistema “PagoPA” nella sezione dedicata all’istanza.