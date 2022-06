Messina Social City. Crocè chiede incontro al sindaco Basile - Tempostretto

Immediate assunzioni, tempo pieno e indeterminato, scatti di anzianità sono alcune delle proposte che la Fiadel Cisal avanza al sindaco Basile

MESSINA – La dirigente sindacale di Fiadel, Clara Crocè, scrive al sindaco di Messina Federico Basile affinché la ‘lunga lista’ di selezionati di Messina Social City, in scadenza il prossimo mese di agosto, non venga prorogata. “Si propone al riguardo – spiega Crocè – l’immediata assunzione del personale Asacom, dei sostituti storici titolari di contratto a tempo indeterminato, dei lavoratori ex Casa Serena”. Clara Crocè rammenta inoltre la vertenza dei lavoratori ex Futura per la quale si chiede di riprendere il percorso avviato con lo stesso Basile prima che diventasse sindaco di Messina.

Oggetto dell’incontro richiesto con il sindaco Basile è anche la creazione di una lista di selezionati più ristretta composta dai lavoratori che dal 2019, sono stati assunti per coprire vuoti in organico o per sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo. “Per tale tipologia di lavoratori – scrive Clara Crocè di Fiadel – dopo l’approvazione del piano del fabbisogno, chiediamo si proceda, in base alle esigenze aziendali ed alla maturazione dei 36 mesi, alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Chiediamo anche che l’orario di lavoro venga uniformato tra tutti i dipendenti di Messina Social City, su base volontaria tramite la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Fino alla copertura di 38 ore settimanali”.

Scatti di anzianità

“Chiediamo, inoltre, l’internalizzazione del servizio e l’istituzione dell’ufficio di Ragioneria – continua Crocè – al fine di facilitare tutti gli aspetti contabili e la gestione delle comunicazioni tra i soggetti interni alla stessa azienda. Il riconoscimento fino a cinque scatti di anzianità maturati dai dipendenti anche durante la gestione dei servizi tramite le cooperative. Alcune cooperative hanno, infatti, riconosciuto solo due o tre scatti di anzianità agli operatori, nonostante il disciplinare d’appalto prevedesse il pagamento fino a 5 scatti di anzianità. Il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità ha provocato una discriminazione economica tra gli stessi dipendenti, che pur essendo stati impegnati nei servizi da oltre 20 anni, sono stati scavalcati da altri colleghi con minore anzianità. E’ anche necessario che si istituisca l’assistenza integrativa sanitaria prevista dal Ccnl. Si tratta di un diritto contrattuale del quale la Fiadel ne chiede il giusto riconoscimento”.

Altre richieste

“Chiediamo anche – conclude Crocè – che si provveda al cambio contratto, in quanto si ritiene che il Ccnl Regione ed autonomie Locali sia quello più consono per la gestione di una Azienda Speciale come Messina Social City, la riqualificazione e formazione degli operatori attraverso il centro per l’impiego di Messina e mediante l’attivazione del percorso per il riconoscimento delle competenze acquisite dagli operatori. Riteniamo necessario che si preveda e si istituisca il rimborso spese benzina e per i costi per rinnovo della patente per gli autisti impegnati nell’area trasporto. E, in ultimo, l’attivazione del Centro estivo, anche ai fino del recupero scolastico, attraverso l’utilizzo delle figure impegnate nell’area educativa”.