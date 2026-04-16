Messina. Spara da un’auto in tangenziale, inseguito e fermato

L'auto segnalata in tangenziale, poi rintracciata sul Boccetta. Cos'è accaduto

Messina – E’ stato rintracciato e fermato dalla Polizia Ferroviaria nei pressi della stazione l’uomo che nel pomeriggio di giovedì ha creato il panico tra la tangenziale e il centro cittadino. E’ accaduto intorno alle 17 quando un automobilista ha segnalato che da un’auto in marcia sulla tangenziale qualcuno aveva sparato un colpo di pistola.

Auto trovata in viale Boccetta

La vettura, una Citroen C3 rossa, è stata poi rintracciata dalla Squadra Mobile sul viale Boccetta, abbandonata sulla corsia monte-mare, poco dopo lo svincolo autostradale. A bordo non c’era più nessuno e, da quel che trapela a proposito dei primi rilievi, non è stata rinvenuta alcuna arma. Il proprietario è stato rintracciato e fermato dalla Polfer per resistenza poco dopo.