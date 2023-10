Messina. Speciale Halloween per il Cineclub dei piccoli - Tempostretto

Martedì 31 ottobre, al Lux, il classico “Nightmare before Christmas”. E biglietti omaggio per chi si presenta in maschera al cinema

MESSINA – Appuntamento speciale di Halloween per Il Cineclub dei piccoli. Dopo il festival dei giorni scorsi, continuano le proiezioni della rassegna al Cinema Lux. Il prossimo appuntamento è previsto martedì 31 ottobre alle ore 16. In proiezione “Nightmare before Christmas”, il capolavoro di animazione in stop motion di Henry Selick, ideato e coprodotto da Tim Burton, con protagonista Jack Skeletron, sovrano delle zucche, doppiato nell’edizione italiana da Renato Zero.

Per l’occasione, il Cinema Lux, e con Tempostretto media partner, offrono biglietti omaggio per tutti coloro, grandi e piccini, che arriveranno al cinema in maschera.

Non occorrono prenotazioni.

Nightmare Before Christmas è un film d’animazione diretto da Henry Selick.

Jack Skeletron (voce italiana Renato Zero) è il re indiscusso del terrificante paese di Halloween. Gli abitanti passano tutto l’anno a preparare la festa più importante per loro, quella del 31 ottobre. Il sovrano delle zucche, innamorato di Sally (voce originale Catherine O’Hara), è stanco di spaventare il prossimo ed è alla ricerca di nuovi stimoli nella sua vita.

Un giorno, mentre sta camminando nel bosco con il suo cane Zero, s’imbatte in un cerchio di alberi, ognuno con una porticina nel tronco. Quella che Jack decide di aprire ha un albero di Natale disegnato sopra. Una volta entrato, viene catapultato in un mondo parallelo, completamente innevato, dove tutto è addobbi e decorazioni natalizie.

Il re di Halloween è totalmente rapito dall’atmosfera che si respira e, mosso da un grande entusiasmo che non provava da tempo, decide di portare il Natale nel suo regno. Quando torna a casa, raduna tutto il paese per spiegargli il suo nuovo progetto, destando non poche perplessità negli abitanti. Riuscirà Jack a calarsi nei panni di Babbo Nachele e coinvolgere i cittadini in questa nuova festività?

Il Cineclub dei piccoli

La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei piccoli e responsabile della programmazione del cinema Lux.

