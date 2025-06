Messina, l’operazione “spiagge libere” si sposta a Paradiso: via relitti e barche abusive FOTO e VIDEO

Lavori per la bonifica delle coste da ormeggi irregolari

MESSINA – Mezzi al lavoro, stamani, a Paradiso, per una nuova fase dell’operazione di bonifica delle spiagge messinesi da relitti e barche ormeggiate abusivamente. L’intervento, che proseguirà in direzione nord, segue il modello già implementato al Ringo e a Torre Faro in collaborazione tra la Polizia Municipale, la Guardia Costiera e Messina Servizi.

Con un primo censimento sono state individuate 80 barche abbandonate, con costi di smaltimento a carico del Comune, come aveva anticipato il mese scorso al nostro giornale l’assessore Francesco Caminiti.

L’operazione congiunta prevede la rimozione delle carcasse di barche abbandonate e controlli su quelle ormeggiate in modo non regolare, mentre Messina Servizi si occupa di pulizia e smaltimento. A coordinare le attività, la sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Messina, affiancata dalla Polizia Municipale, con la presenza del comandante Giovanni Giardina e dell’assessore Francesco Caminiti.

L’obiettivo primario è ripristinare la legalità e la fruibilità del litorale, garantendo una maggiore sicurezza e decoro, soprattutto in vista della stagione estiva.