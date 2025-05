Messina. Sprofonda asfalto durante lavori parcheggio viale Europa, mezzo nella buca

Sta bene l'operaio alla guida del mezzo scarificatore. Sul posto Vigili del Fuoco e 118. I lavori erano partiti stamane

Messina – Sono partiti stamane e hanno già subito uno stop momentaneo per problemi improvvisi i lavori per l’ultimo tratto dei parcheggi di interscambio sul viale Europa. Nella tarda mattinata infatti una profonda buca si è aperta sull’asfalto, facendo sprofondare per metà uno dei mezzi di lavoro.

Immediati i soccorsi dei colleghi all’operaio che stava conducendo il mezzo impegnato nelle operazioni di scarificazione della sede stradale. Sul posto un mezzo dei soccorsi per verificare le effettive condizioni dell’operaio, che non sembra ferito, e i Vigili del Fuoco per liberare il mezzo prima che la buca si allarghi ulteriormente e mettere in sicurezza la strada.