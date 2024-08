Messina. Startup in competizione al Sud Innovation Summit

Le adesioni entrro il 15 settembre. Ecco chi può partecipare

MESSINA – 3 e 4 ottobre ci sarà la nuova edizione del Sud Innovation Summit a Messina. Ed è aperta la call per partecipare alla competizione “Sud Innovation Champions”, con attenzione al mondo dell’innovazione e della digitalizzazione. L’obiettivo? Promuovere progetti nel settore della transizione digitale e della microelettronica, rivolgendosi a startup innovative, progetti di ricerca e spin-off universitari del Mezzogiorno d’Italia.

Si legge in una nota: “Le principali aree di interesse includono (ma non si limitano a) iniziative di sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale, cloud, assistenza sanitaria e industria 4.0, cybersicurezza, fintech, blockchain e altre risorse digitali emergenti. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti: le 6

startup finaliste presenteranno il loro pitch durante l’evento di ottobre, all’interno del quale verranno decretati i vincitori. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre. I riconoscimenti assegnati dai partner dell’iniziativa consistono in servizi per lo sviluppo di impresa per un controvalore complessivo di oltre 100mila euro. Tra questi, un percorso di sviluppo all’interno di UniCredit Start Lab, l’accesso al programma di accelerazione di Le Village by Crédit Agricole Sicilia e attività di mentorship e workshop, accesso agli spazi e al database da parte di Plug and Play. Ulteriori premi saranno annunciati nelle prossime settimane”.

“Si punta allo sviluppo economico del sud nel segno dell’innovazione”

“Per le realtà innovative del Sud questa competizione rappresenta un’opportunità unica per far crescere e dare visibilità al proprio progetto”, ha sostenuto il fondatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri. “Oltre al Summit, c’è una visione Sud Innovation, per questo abbiamo mobilitato oltre 20 partner da diverse regioni del Sud e non solo, inclusi numerosi incubatori e acceleratori certificati. Tutti ci aiutano a costruire un ecosistema virtuoso per lo sviluppo economico della macroregione. Uniti, stiamo creando le

fondamenta per un futuro prospero e innovativo per il Mezzogiorno”.

