Messina. Stasera alle 19 l'inaugurazione dello showroom ufficiale Mv Agusta - Tempostretto

Il Gruppo Formula 3 arricchisce la propria offerta, appuntamento in via Oreto

Redazionale

Appuntamento il 7 ottobre per l’inaugurazione dello showroom ufficiale MV Agusta di Messina, nuovo punto vendita ufficiale per la Sicilia. Il Gruppo Formula 3 arricchisce la propria offerta con le due ruote dell’iconica casa varesina, rinomate per la loro realizzazione artigianale operata da tecnici esperti ed appassionati.

Un’apertura che, pur celebrando il passato dello storico marchio indissolubilmente legato al 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini, punta con convinzione sul futuro, con un brand che oggi è sinonimo di velocità, prestazioni, tecnologia da corsa all’avanguardia e perfezione ingegneristica senza compromessi unita al design più seducente e ipnotico. Una MV Agusta è una dichiarazione di stile di vita e una vera opera d’arte motociclistica.

Il tradizionale taglio del nastro avverrà venerdì alle ore 19 nello showroom di Via Oreto, Zona industriale, Messina.