 Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti

Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti

Redazione

Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti

Tag:

giovedì 14 Agosto 2025 - 10:29

Domani la festa della Vara

MESSINA – Vara 2025. Oggi, alle ore 18.30, uscita dei Ceri Votivi in corteo da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo. Alle 20.30, la Santa Messa in Piazza Castronovo, presieduta dall’arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla. Alle 21, Passeggiata dei Giganti da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno.

Venerdì 15 agosto, alle ore 7, Legature delle Gomene. Alle 11, nella Basilica Cattedrale, il Solenne Pontificale. Alle 18.30, la partenza da Piazza Castronovo della secolare Processione della Vara. Alle 21, l’arrivo della Vara a Piazza Duomo e la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale. Alle 23, lo spettacolo pirotecnico.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra
Rodia. Ok al progetto per il parcheggio
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED