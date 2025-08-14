Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti

Domani la festa della Vara
MESSINA – Vara 2025. Oggi, alle ore 18.30, uscita dei Ceri Votivi in corteo da Palazzo Zanca a Piazza Castronovo. Alle 20.30, la Santa Messa in Piazza Castronovo, presieduta dall’arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla. Alle 21, Passeggiata dei Giganti da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno.
Venerdì 15 agosto, alle ore 7, Legature delle Gomene. Alle 11, nella Basilica Cattedrale, il Solenne Pontificale. Alle 18.30, la partenza da Piazza Castronovo della secolare Processione della Vara. Alle 21, l’arrivo della Vara a Piazza Duomo e la Celebrazione Eucaristica in Cattedrale. Alle 23, lo spettacolo pirotecnico.