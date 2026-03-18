Porto di Tremestieri, primi pali infissi. Di Sarcina chiede accelerazione

Riunione per fare il punto sul cantiere

I lavori del nuovo porto di Tremestieri proseguono il più velocemente possibile alla luce delle diverse difficoltà che l’infrastruttura comporta, specialmente in questa prima fase di infissione delle camicie dei pali nell’acqua del mare per la diga foranea, la parte che protegge lo scalo dal moto ondoso, perciò la più importante e onerosa da tutti i punti di vista.

Le verifiche sull’avanzamento dei lavori

Ieri il commissario Francesco Di Sarcina ha fatto un sopralluogo in cantiere, accompagnato dal rup Vito Leotta e dal direttore dei lavori Pietro Certo, alla presenza dell’impresa Bruno Costruzioni, guidata dall’ad Nuccio Bruno, che si è aggiudicata l’appalto. “Abbiamo visionato di persona l’avanzamento delle varie opere previste sia a terra che a mare – ha spiegato Di Sarcina – e constatato che per quanto riguarda le prime la procedura è abbastanza allineata con quanto programmato. La ditta aggiudicataria ha parecchie maestranze ed è impegnata con diversi mezzi. Registriamo quindi una significativa dinamicità; al contempo abbiamo visto i primi pali infissi. Crediamo siano ancora non sufficienti per comprendere tempi necessari ed eventuali criticità esecutive, quindi vanno attese le prossime settimane”.

Spostando l’attenzione sulle sfide tecniche ancora da sciogliere, il commissario ha poi aggiunto: “Non intendiamo sottovalutare le difficoltà e neanche i ritardi accumulati sui tempi per questa specifica parte del progetto, ma riteniamo responsabilmente che il dovere primario sia di portare a compimento l’opera e farla nel migliore dei modi possibile. Abbiamo un’ottima squadra, formata da tecnici del Comune e della Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che stanno lavorando in un clima di leale collaborazione con l’Impresa che ringrazio per gli sforzi, ma alla quale ho chiesto ancor più incisività per arrivare a livelli produttivi adeguati anche sulla diga, pur riconoscendo che il periodo stagionale non è certamente il migliore”.

Il confronto con gli enti e il territorio

L’incontro è stato utile anche per aggiornare il commissario su alcuni temi che riguardano il cantiere e le sue complesse interferenze col territorio, lo stato della spesa, le interazioni con Enti locali e Ministeri competenti per assicurare all’appalto i necessari presupposti e concordare su alcuni di questi temi le prossime azioni.

Infine, il commissario Di Sarcina ha provveduto ad aggiornare il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesco Rizzo, in considerazione dell’interesse che l’opera riveste per lo sviluppo della portualità dello Stretto.

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