Messina Street Fish, a Capo Peloro ecco le "casette": l'attesa cresce VIDEO - Tempostretto

L'area dell'ex Seaflight in cui sarà sistemato il villaggio prende forma. Attiva la prevendita dei token, si partirà giovedì 22 giugno

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – L’area ex Seaflight cambia e il villaggio scenario del Messina Street Fish 2023 a Capo Peloro comincia a prendere forma. Nell’ampio spazio lasciato libero dall’ecomostro nei mesi scorsi e che tra poche settimane ospiterà l’area in cui ci saranno diversi concerti, tra cui l’atteso Rds Summer Fest, sono state già posizionate le casette divenute ormai il simbolo dello street food a Messina. Le abbiamo viste a Piazza Cairoli diverse volte e ora cambiano il proprio sfondo per ospitare 35 operatori del gusto.

Il debutto è atteso per giovedì prossimo e tra specialità culinarie, bevande, musica e intrattenimento si andrà avanti fino a domenica. Ci sarà 14 stand dedicati al pesce, altrettanti sul migliore street food di tutta la Sicilia e 7 esclusivamente per i dolci. Oggi intanto sono spuntate le casette e l’attesa cresce a poche ore dal via.

