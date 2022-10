Messina Street Food Fest, apertura col sindaco Basile ai fornelli - Tempostretto

Ogni sera pesce cucinato a vista da parte di chef di importanti ristoranti siciliani

Dal 13 al 16 ottobre a piazza Cairoli torna nell’ambito del Messina Street Food Fest lo spazio dedicato alla cucina a vista del Messina Street fish.

Undici chef si alterneranno ai fornelli della grande tendostruttura allestita per l’occasione, a cui va aggiunto il sindaco di Messina Federico Basile, che vestirà gli inusuali panni di cuoco all’inaugurazione prevista giovedì 13 ottobre alle 19.

Il Messina Street Fish si svolge con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il Po Feap 5.68 e mira ad accendere i riflettori sulla pesca sostenibile, con particolare attenzione all’utilizzo del cosiddetto “pesce povero” locale, allo scopo di valorizzarne le proprietà ed incrementarne il consumo. Per questa ragione gli chef nelle loro preparazioni utilizzeranno proprio il pescato del nostro mare. Gli spettacoli saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.

Anche per questa edizione spazio alla solidarietà. A partire da giovedì 13 alle 21 il ricavato sarà infatti devoluto a tre realtà messinesi che da sempre si spendono per le categorie disagiate della città: Cirs Casa Famiglia, Mensa di Sant’Antonio e Terra di Gesù Onlus. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando le tre associazioni ai seguenti numeri: 327 4519881 (𝑪irs) – 340 2603661(𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂 𝑺ant’𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒊𝒐) – 377 5298805 (𝑨𝒔𝒔. 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝑮𝒆𝒔ù 𝑶𝒏𝒍𝒖𝒔)

Il calendario

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ORE 19 SINDACO FEDERICO BASILE

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE ORE 21 NATALE GIUNTA – Ristorante Castello a mare, Palermo

VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 19 SIMONE STRANO – Ristorante Faraglioni – Grand Hotel Faraglioni, Aci Castello (CT)

VENERDÌ 14 OTTOBRE ORE 21 EMILIANO CIPICCHIA, Ristorante Le Macine – Lipari (ME) e NATALE LAGANA’ Panificio Laganà – Messina

SABATO 15 OTTOBRE ORE 19 BLERI DERVISHI, Gzona Restaurant – Tirana (Albania)

SABATO 15 OTTOBRE ORE 21 LUCIO BERNARDI, Ristorante Il Filippino – Lipari (ME)

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 12 FRANCESCO ARENA – (Panificio Arena, Messina) PASQUALE CALIRI (Ristorante Marina del Nettuno, Messina) E LILLO FRENI (Pasticceria Freni, Messina)

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 19 DARIO PANDOLFO, Ristorante Cala Luna, Le Calette Hotel Cefalù (PA)

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 21 GIUSEPPE RACITI, Ristorante Zash 1* Michelin Riposto (CT)