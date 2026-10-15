Messina Street Food Fest, il taglio del nastro a piazza Cairoli

50 specialità dolci e salate, 8 birre artigianali e 9 show cooking fino a domenica 18 ottobre

MESSINA – Via all’ottava edizione del Messina Street Food Fest. Ecco il momento inaugurale nella nuova area show cooking di piazza Cairoli. A tagliare il nastro il presidente di Eventivamente e fondatore della manifestazione, Alberto Palella. Accanto a lui il sindaco di Messina, Federico Basile, la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina e il presidente del Consiglio comunale, Massimiliano Minutoli. Dopo l’inaugurazione si sono accesi forni, fornelli e griglie nelle 50 casette del gusto sparse per la piazza.