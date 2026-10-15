Messina. La piscina Campagna non riapre, “si faccia chiarezza”

Salta la data del 19 ottobre. Il capogruppo della Lega Oteri ha presentato una richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione consiliare

MESSINA – Inizialmente la riapertura dei cancelli era stata fissata per settembre, poi a inizio ottobre e infine per il 19 dello stesso mese. Ma lunedì la piscina comunale intitolata a Graziella Campagna, come confermato dall’assessore Massimo Finocchiaro. I problemi che impediscono la riapertura dell’impianto natatorio non sono stati ancora superati. Nei giorni scorsi, sull’argomento si erano fatti sentire i consiglieri della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), oggi è passato alla carica il consigliere comunale Cosimo Oteri. Il capogruppo della Lega ha presentato una richiesta di accesso agli atti sulla situazione della piscina, per approfondire – ha spiegato – gli aspetti amministrativi relativi al rapporto con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e conoscere le condizioni necessarie alla ripresa delle attività.

Attraverso la richiesta di accesso agli atti, Oteri intende acquisire la documentazione relativa alla convenzione con la FIN, alle eventuali proroghe, alle procedure concernenti la gestione dell’impianto e agli interventi manutentivi e tecnici eventualmente necessari. “Ho ritenuto opportuno utilizzare gli strumenti istituzionali a disposizione del consigliere comunale – ha dichiarato – per acquisire informazioni complete e documentate su una questione che interessa numerosi cittadini”.

“L’obiettivo – ha sottolineato Oteri – è comprendere lo stato dei procedimenti, le eventuali criticità ancora da risolvere e le condizioni necessarie per la ripresa delle attività. È importante che ogni valutazione sia fondata sugli atti e che le questioni amministrative e tecniche vengano esaminate distinguendo i rispettivi ambiti di competenza. Allo stesso tempo, è legittimo che gli utenti chiedano informazioni aggiornate e indicazioni attendibili sulle prospettive di riapertura dell’impianto”.

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