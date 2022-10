Messina Street Food Fest, la raccolta differenziata ha funzionato ma... - Tempostretto

Alcuni cittadini hanno gettato i rifiuti fuori dai bidoni, anche se erano vuoti

3200 kg di umido, 170 kg di vetro, 160 kg di plastica, 570 di carta e cartone, 2200 kg di indifferenziata. I numeri della raccolta differenziata per la quattro giorni del Messina Street Food Fest dicono che è stato fatto un buon lavoro, grazie ai tanti bidoni dislocati in ogni angolo della piazza.

Ed è stata anche un’importante occasione per informare la cittadinanza sulle buone pratiche da adottare per una corretta raccolta. I ragazzi del progetto “Estate Addosso 2022”, dopo una specifica formazione, hanno coinvolto i passanti e spiegato loro l’importanza dei risultati raggiunti dalla città di Messina per potersi impegnare di più e fare ancora meglio.

Messina Servizi, però, esprime il “disappunto sulle non corrette modalità di conferimento di quella parte della città che ha preferito lasciare i rifiuti sopra i bidoni vuoti. Auspichiamo che in un giorno, non troppo lontano, anche tra questi cittadini possa prevalere il buon senso per contribuire a rendere più vivibile la nostra città”.

