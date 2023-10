Messina Street Food, Palella risponde ai consiglieri: "L'invito? Non c'erano le autorità" - Tempostretto

Il presidente di Confesercenti assente in commissione "per motivi familiari". Poi parla della presentazione: "Non c'erano nemmeno prefetta e questore"

MESSINA – Il presidente di Confesercenti Alberto Palella risponde alle polemiche piovutegli addosso in mattinata dopo la mancata partecipazione alla terza commissione consiliare, a cui è stato invitato per parlare del Messina Street Food Fest, in programma dal 12 al 15 ottobre. I consiglieri comunali hanno parlato di “mancanza di rispetto” e la replica ai microfoni di Tempostretto è arrivata puntuale e con toni sereni.

Palella: “Non c’ero per problemi familiari”

Il presidente Palella ha prima spiegato i motivi dell’assenza di oggi, rispondendo alle critiche: “Sono state assente per problemi familiari, per il ricovero di un parente nella notte. Visti i tempi così ristretti non c’è stato modo di delegare alcun rappresentante in mia assenza”.

E Palella ha poi risposto anche al presunto mancato invito all’evento della sera del 2 ottobre. I consiglieri hanno contestato la mancata presenza almeno del presidente del Consiglio comunale: “Quello di ieri era un evento privato a cui non sono state invitate le autorità. Non c’erano nemmeno il prefetta o il questore. Quello è un evento organizzato per giornalisti, sponsor, food blog e i partner. Da sempre i consiglieri comunali trovano l’invito per l’inaugurazione, il primo giorno di festival, così come facciamo con l’arcivescovo, il prefetto, il questore”.

“Il nostro è un format ben preciso con le sue regole – ha poi concluso Palella -. Qualora ci dovessero essere altri inviti ci saremo. Ma le regole dell’evento sono prestabilite e molto chiare. E la manifestazione funziona, ha funzionato bene negli anni e cresce a ogni edizione”.