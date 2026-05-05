Messina Sud. Spaccio di droga, due arresti

Controlli in casa di un 29enne e un 65enne

I carabinieri di Messina Sud hanno arrestato un 29enne e un 65enne, ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nell’abitazione del 29enne – già noto alle Forze dell’ordine, anche per reati specifici – i Carabinieri hanno trovato, in un pensile della cucina, più di 100 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento.

Invece, a casa del 65enne, i militari sono riusciti a scovare complessivamente – in un secchio riposto nel giardino di pertinenza – circa mezzo chilo di droga, tra marijuana e hashish, a cui si è aggiunto anche un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacenti e vario materiale verosimilmente utilizzato per la loro suddivisione.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione del giudice, il 29enne è stato ristretto agli arresti domiciliari, mentre il 65enne è stato portato al carcere di Messina Gazzi.