Giostra cambia volto: prende forma il nuovo parco nell’ex baraccopoli di Salita Tremonti VIDEO

Un campo da basket, due da bocce e tre percorsi per la corsa. "Fine lavori entro l'estate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Giostra cambia volto: prende forma il nuovo parco di Salita Tremonti. I giardini sorgono dove fino a qualche anno fa c’era una baraccopoli. Una grande area di oltre 4.000 mq riqualificata e rigenerata.

Verde, panchine e aree per lo sport

All’interno dello spazio, che in buona parte si è già tinto di verde, sono state realizzate diverse aree per il fitness. Un campo da basket, due campi da bocce amatoriali e tre percorsi per la corsa da 100, 300 e 700 metri. Insomma il nuovo parco è stato pensato e progettato per chi vuole fare sport all’aria aperta. Ma anche solo sostare nel giardino, seduto su una panchina in mezzo al verde. Non sono previste aree gioco per bambini. Lo spazio è concepito per allenarsi, passeggiare o rilassarsi.

Progetto della Struttura commissariale al Risanamento

Abbiamo visitato l’area di cantiere insieme all’architetta Elisa D’Arrigo, capo gruppo della direzione lavori. Il progetto è della Struttura commissariale al Risanamento delle baraccopoli di Messina. “Quello che vediamo è il risultato della sinergia tra la direzione lavori che rappresento e la Struttura commissariale, presieduta dall’ingegner Santi Trovato e il Genio civile, nella persona del rup, l’ingegner Giovanna Gringeri. Pensiamo di aver fatto insieme un lavoro che quest’area merita”, dichiara l’architetta.

Fine lavori entro l’estate

La parte più a monte è quasi conclusa. Hanno preso forma le aiuole con le piante tipiche della macchia mediterranea, i platani e i lecci. Ma anche i due campi da bocce, i percorsi per passeggiare e la scalinata per raggiungere le aree fitness. A valle, quindi più vicino al viale Giostra, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Si sta ancora lavorando alla realizzazione del campo da basket. “Contiamo di concludere i lavori entro la fine dell’estate e speriamo di farcela”, conclude Elisa D’Arrigo.

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