Messina. Suoli pubblici, canone azzerato anche nel 2023. Pure per chioschi ed edicole - Tempostretto

La Giunta Basile ha disposto l'esenzione totale del canone per le attività di somministrazione bevande e alimenti

MESSINA – Un atto di indirizzo è stato approvato dalla Giunta del sindaco Federico Basile per sostenere le attività commerciali di Messina, messe a dura prova prima dalla pandemia e adesso dalla crisi energetica ed economica degli ultimi mesi. Così come fatto negli anni precedenti, anche per quest’anno è stata disposta l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (dehors, tavolini all’aperto e altri elementi di arredo urbano) per le attività commerciali di somministrazione di bevande e alimenti, come bar, pizzerie, tavole calde, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e gastronomie.

La stessa misura, a partire da quest’anno, sarà applicata anche alle imprese per l’esercizio del commercio su aree pubbliche delle attività identificabili in chioschi ed edicole. Le stesse avranno la possibilità di compensare il canone già pagato negli anni 2020, 2021 e 2022 a partire da quelli dovuti per il 2024. Il rimborso non spetterà se nel frattempo è cessata la richiesta di concessione di suolo pubblico.