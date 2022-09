Messina. Suonano le sirene a Mili San Pietro, testato il sistema di allarme - Tempostretto

Vengono aggiornate le sirene installate dopo l'alluvione del 2009 a Giampilieri

Sirene di allertamento con avvisi acustici. Stamattina le hanno sentite gli abitanti di Mili San Pietro, che erano stati già avvisati delle prove.

Niente paura, dunque, ma solo le prove di aggiornamento dei vecchi sistemi di allarme installati dopo l’alluvione del 2009 a Giampilieri, che proseguiranno anche in altre zone.

Stamani sul posto anche il sindaco Federico Basile, l’esperto di protezione civile Antonio Rizzo e l’assessore Massimiliano Minutoli.

“Le sirene originariamente installate – dice Basile – sono in fase di revisione e aggiornamento con un programma che si concluderà entro dicembre. Stiamo prevedendo un ampliamento della rete per estendere il sistema anche in altre zone della città individuate a rischio all’interno del Piano Comunale di Emergenza”.