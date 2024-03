Messina, suor Alberta non ce l’ha fatta. Spirata in ospedale dopo l’incidente in centro

La donna di 82 anni era stata centrata da una Opel Mokka in via Cesare Battisti

MESSINA – Ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni ma oggi si è spenta suor Alberta, la religiosa vittima dell’incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Cesare Battisti.

L’impatto con la Opel Mokka

All’anagrafe Carmela Giuzio ma per tutti suor Alberta, l’82enne era stata centrata da una Opel Mokka mentre attraversava la via del centro città, nei pressi dell’istituto Jaci.

Le lesioni sono sembrate subito gravi a medici dell’ospedale Piemonte, dove la donna è stata ricoverata d’urgenza subito dopo lo scontro. Inutili i tentativi di salvarla.

L’indagine sull’incidente

L’incidente è già andato al vaglio della polizia Municipale che ha acquisito le immagini delle telecamere di zona, effettuato i rilievi sul posto e ricostruito la dinamica, individuando la 55enne alla guida dell’utilitaria. La conducente è stata denunciata per lesioni. Adesso per lei si profila l’aggravamento delle ipotesi d’accusa, in vista degli ulteriori accertamenti della Procura.