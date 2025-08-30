Messina, tangenziale in tilt. Tre incidenti in contemporanea

Due a Messina Centro, uno in galleria nei pressi dell'uscita di Gazzi. Il bilancio provvisorio è di 2 feriti

Messina – Traffico e disagi per chi viaggia sulla tangenziale autostradale della A20 Messina- Palermo, nel pomeriggio, dove si sono verificati tre incidenti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, intorno alle 15.

Impatto in galleria

Tra gli svincoli di Gazzi e Messina Centro un’auto si è ribaltata all’interno della galleria. Lievi ferite per l’uomo a bordo del veicolo, trasportato in ospedale al 118 per accertamenti.

Bilancio provvisorio di due feriti

Sulla rampa d’accesso a Messina centro una Renault Clio ha urtato le barriere laterali. Simile dinamica è avvenuta sulla carreggiata opposta, dove una utilitaria è finita contro il muro laterale. Il bilancio provvisorio è di due feriti: un’ambulanza ha soccorso anche la giovane alla guida dell’utilitaria che ha sbattuto contro il muro, procedendo in direzione dell’autostrada.