Messina. Tenda della Pace a piazza Cairoli per dire no al memorandum Italia - Libia - Tempostretto

Sabato, 15 ottobre, dalle 18 alle 19:30 seconda iniziativa a Messina organizzata dalla Tenda della Pace per sensibilizzare la cittadinanza sulle terribili conseguenze del Memorandum d’Intesa Italia – Libia.

Dopo aver firmato l’Appello dell’Assemblea Permanente “Diritto di migrare, diritto di restare” e dopo aver dato vita ad una manifestazione lo scorso 2 ottobre a piazza Cairoli, continuiamo la nostra protesta per chiedere l’immediata revoca del Memorandum.

Questi accordi infatti, stipulati il 2 febbraio 2017 e rinnovabili tacitamente ogni tre anni, prevedono il finanziamento da parte dell’Italia per l’equipaggiamento e l’addestramento della guardia costiera libica, incaricata di intercettare i migranti in fuga e di ricondurli in quelle carceri che, ormai è sotto gli occhi di tutti, sono luoghi infernali di tortura e di morte.

Se non interverranno fattori nuovi, il Memorandum, che scade il 2 febbraio 2023, sarà tacitamente rinnovato il prossimo 2 novembre.

L’appuntamento con tutte le persone che vogliono unirsi alla nostra protesta è sabato 15 ottobre, alle ore 18 in Via Ugo Bassi (di fronte alla Chiesa Santa Maria della Scala) per una “passeggiata” nelle zone limitrofe a piazza Cairoli, portando appese al collo le foto di alcuni migranti scomparsi, i nuovi desaparecidos.