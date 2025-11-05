 Messina. Tentano di rubare un furgone a Mili Marina, arrestati due giovani

Redazione

mercoledì 05 Novembre 2025 - 16:22

L'auto con la quale erano arrivati sul posto è risultata rubata il 1° novembre scorso

MESSINA – Stavano tentando di rubare un furgone parcheggiato in strada ma sono stati sorpresi in flagranza dai Carabinieri. La scorsa notte un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha arrestato per furto aggravato in concorso e riciclaggio, un 22enne e un 19enne. Quest’ultimo originario del catanese e già noto alle Forze di polizia. 

In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio in località Mili Marina, l’equipaggio ha notato i due giovani che – mentre stavano armeggiando nei pressi di un furgone – si sono allontanati con atteggiamento disinvolto e con il verosimile intento di sottrarsi al controllo, gettando a terra una chiave inglese e una chiave da lavoro modificata per aprire autovetture, nonché una centralina per l’accensione del veicolo.

I carabinieri hanno quindi fermato i due ragazzi e li hanno perquisiti, estendendo le verifiche anche all’autovettura con cui erano giunti sul posto. L’attività ha consentito di rinvenire altri arnesi dello stesso tipo, nonché di accertare che il veicolo utilizzato dai ragazzi, benché dotato di una targa intestata al 19enne, risultava provento di un furto commesso a Messina solo il 1° novembre scorso 

Infatti, gli approfondimenti eseguiti anche sul numero di telaio del mezzo hanno evidenziato che lo stesso era stato parzialmente alterato, al fine di rendere il veicolo apparentemente regolare in caso di controllo. I due giovani sono stati quindi posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria, per essere giudicati con rito direttissimo.

