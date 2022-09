Messina. Torna la processione della Madonna del Rosario, il programma dei festeggiamenti - Tempostretto

Gli eventi organizzati dalla parrocchia di San Domenico al Dazio

MESSINA – Dopo due anni il rione del Dazio e la città di Messina si apprestano a rendere omaggio alla Madonna del Santo Rosario attraverso la festa e la processione organizzate dalla Parrocchia di San Domenico al Dazio. Questa sera alle ore 18.00 il primo appuntamento con la presentazione del libro di Giuseppe Ruggeri “I Frati Predicatori e la Chiesa San Domenico di Messina”. Alle ore 20.00 circa accensione delle luminarie artistiche. Da domani, venerdì 23 settembre fino a sabato 1° Ottobre, la Novena in preparazione alla festa predicata dal parroco Padre Giuseppe Sabato.



In questi nove giorni ci sarà la raccolta alimentare per i bisognosi della Parrocchia. Domenica 2 ottobre alle ore 10.30 la Solenne Celebrazione Eucaristica a seguire la Supplica alla Madonna del Rosario. Nel pomeriggio a partire dalle ore 16.30 la processione del simulacro per le vie del quartiere. Al termine della processione spettacolo pirotecnico dal terrazzo del convento e dalle 20.30 la sagra del “Pane Cunsatu e del Cannolo” in via Manzoni, con intrattenimento.