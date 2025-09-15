Messina. Torna Tiziano Ferro in concerto allo stadio Franco Scoglio

L'ultima volta era stato a luglio 2023, si replica a luglio 2026

Tiziano Ferro tornerà nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese.

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di giovedì 18 settembre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11 di venerdì 19 settembre.

Dalle ore 11 di giovedì 18 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation . Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tizianoferro.



L a vendita generale sarà aperta dalle ore 12 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Tra le tappe in calendario, il tour toccherà anche la Sicilia con la data in programma il 12 luglio 2026 a Messina – Stadio San Filippo. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo (che esordirà a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto Ferro cantare davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo “Cuore Rotto”, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone.

“Messina conferma ancora una volta il proprio ruolo di città capace e ormai punto di riferimento per ospitare grandi eventi musicali di richiamo nazionale e internazionale – dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. La città si conferma una tappa strategica per il Meridione d’Italia, grazie a impianti moderni e attrezzati, in grado di garantire spettacoli di qualità, sicurezza e un’esperienza unica per il pubblico. Siamo felici di accogliere per la seconda volta Tiziano Ferro, artista del calibro internazionale che ha scelto Messina come tappa del suo tour”.