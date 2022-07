Messina. Torrente Scoppo, ennesima discarica abusiva - Tempostretto

Le impunite scorribande degli incivili della spazzatura.nei torrenti cittadini spargono degrado e generano rischi in caso di pioggie abbondanti

Dopo la segnalazione di rifiuti abbandonati illegalmente a Contrada Scoppo, altre immagini inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275 immortalano l’insostenibile situazione del torrente omonimo. Ecco l’accorata denuncia della lettrice che ci ha trasmesso le foto: “Salve, quello che vedete è il letto del torrente, colmo di sterpaglie e ormai utilizzato come discarica. Sono a conoscenza che tutto questo lerciume viene depositato in tarda serata, perché da casa mia sento le macchine salire e due persone parlare. Tutto ciò è inconcepibile!”

Abbiamo già evidenziato in altri articoli la condizione di degrado in cui versano gran parte dei torrenti di Messina. I cittadini continuano ad inviarci segnalazioni che evidenziano da un lato l’azione degli incivili e dall’altro l’assenza di controlli adeguati. In diversi casi è anche carente la manutenzione ordinaria degli alvei. La vegetazione, così, cresce rigogliosa ostacolando il regolare deflusso delle acque in caso di pioggie.

Discarica abusiva nel Torrente Scoppo

