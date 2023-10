Messina. Tram deraglia nella notte allo Zir - Tempostretto

È stato necessario l'intervento di una gru

MESSINA – Capolinea sud allo Zir: un tram deraglia, poco prima di mezzanotte. E, per rimetterlo nei binari, è necessario l’intervento di una gru. Non si registrano feriti.

Lo abbiamo scritto anche di recente: il punto debole ancora, nel trasporto pubblico locale, è quello dei tram: se il servizio bus è indubbiamente migliorato, altrettanto non può dirsi per quello tranviario. In attesa dei lavori di riqualificazione della linea, sono ancora appena 4 su 15 le vetture rinnovate a partire da dicembre 2021. L’ultimo arrivato risale a gennaio 2023.

Articoli correlati