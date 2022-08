Messina. Trovati 1 kg e mezzo di marijuana in una casa disabitata di via Palermo - Tempostretto

Sequestro a carico di ignoti. A Giostra, invece, denunciato un 29enne con 450 grammi di hashish

La Squadra Mobile e le Volanti di Messina hanno sequestrato, a carico di ignoti, 1 chilo e 450 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale atto al confezionamento delle singoli dosi. Quanto trovato era nascosto all’interno di un’abitazione disabitata in zona via Palermo.

Denunciato, inoltre, un ventinovenne in atto sottoposto alla sorveglianza speciale. A seguito di perquisizione domiciliare in zona Giostra, sequestrati a suo carico circa 450 grammi di hashish in panetti. In cucina, anche due dosi di, rispettivamente, crack e marijuana.