Il rettile è stato catturato da alcuni cittadini e consegnato alla Municipale

MESSINA – Un serpente in centro a Messina. Il singolare episodio è avvenuto questo pomeriggio in va Garibaldi. Accortisi della presenza del serpente, alcuni cittadini hanno avvertito la Polizia municipale e si sono dati da fare per bloccarlo. Armati di scopa e paletta sono riusciti a metterlo in una scatola di cartone, prima dell’arrivo degli agenti, ai quali il rettile è stato poi consegnato.