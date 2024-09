“Messina, una finestra sulla storia”, l’opera di Bonaccorso presentata al “Bisazza”

L'artista celebra la "gloriosa storia" della città

MESSINA – Sarà inaugurata il prossimo mercoledì 18 settembre alle 10 l’opera dal titolo “Messina, una finestra sulla storia”, realizzata dall’artista Lelio Bonaccorso per l’istituto superiore Felice Bisazza. Alla presentazione l’opera sarà accompagnata musicalmente da “Regnum Trinacrie”, colonna sonora creata dal maestro Giovanni Puliafito per l’occasione.

L’obiettivo di celebrare Messina attraverso l’arte del fumetto

L’obiettivo? Il fumettista messiense ha voluto celebrare la storia della città, definita “gloriosa”, e di cui lui stesso ha spesso parlato. Grande attenzione ai vari eventi sempre più frequenti che hanno coinvolto pittori, disegnatori e fumettisti della nostra città. La presentazione si terrà in aula magna, alla presenza di alunni, docenti e della dirigente scolastica Giovanna Messina.

“L’orgoglio di essere messinesi”

In diverse occasioni Bonaccorso ha evidenziato: “Le storie sono la cosa più importante che c’è. Se non fossero così importanti, non le userebbero nemmeno i social. Le storie sono il modo con cui si racconta qualcosa. A Messina è avvenuto questo: una città che ha rappresentato il fulcro e l’inizio di tante cose, di cui ha parlato Dumas, ha parlato Nietzsche, è rimasto Caravaggio per oltre nove mesi. Tutte queste storie ci permettono di capire che popolo siamo, cos’è stata Messina nella storia. Queste cose sono state cancellate dalla memoria e dai libri. Io voglio raccontare queste storie per tutti, soprattutto per i messinesi, attraverso i fumetti. Dobbiamo essere orgogliosi di essere messinesi e per questo, ad esempio, in ‘Vento di libertà’ ho voluto raccontare la storia di Dina e Clarenza”.

