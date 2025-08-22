Messina. Una Messa in memoria di Suor Maria Alfonsa a 31 anni dalla sua morte

In corso il processo di beatificazione
Celebrazione Eucaristica organizzata in occasione del XXXI Anniversario del “pio transito” della Serva di Dio Suor Maria Alfonsa di Gesù Bambino, Ancella Riparatrice, deceduta in fama di santità a Messina il
23 Agosto 1994 e di cui il 21 Giugno 2002 è stata avviata la fase diocesana del processo di beatificazione, conclusasi il 17 Marzo 2009 a Messina ed apertasi il 29 Novembre 2011 al Vaticano di Roma.
La celebrazione si terrà Sabato 23 Agosto 2025, alle ore 18:30, nella Basilica Cattedrale di Messina “Santa Maria Assunta” e sarà presieduta da frà Tonino Bono ofm, il quale al termine della stessa effettuerà la tradizionale benedizione delle rose.