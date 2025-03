Messina, una panchina e palazzo Zanca gialli per dire no a bullismo e cyberbullismo

Le iniziative di Comune e Kiwanis per aiutare i giovani a uscire dall'incubo della violenza tra ragazzi, anche sul web

Una giornata intera, organizzata intorno diverse iniziative che coinvolgono i ragazzi delle scuole, per dire no al bullismo e al cyberbullismo. L’ha organizzata per martedì 11 marzo la divisione 1 Sicilia dei due Mari Valdemone del Kiwanis, su iniziativa del luogotenente Governatore avvocato Pietro Luccisano e con la partecipazione di tutti iClub Kiwanis della Divisione, con il patrocinio del Comune di Messina ed in sinergia con l’assessora alle politiche Sociali Alessandra Calafiore.

La giornata prenderà il via con l’inaugurazione della panchina gialla nella piazzetta antistante il Tribunale di Messina. La cerimonia alle 9 alla presenza di Luccisano, Calafiore e i delegati dei Club della divisione 1.

Subito dopo al Salone delle Bandiere del Comune di Messina si terrà un convegno, con la presenza di numerose scuole cittadine, sul tema della giornata e con relatori l’avvocato Alessandro Billè e la psicologa Roberta Famulari.

La sera a conclusione della giornata, Palazzo Zanca sarà illuminato di giallo, colore simbolo della lotta ai bulli e con la presenza dei Banner dei Club Kiwaniani e con i loro delegati.

I due fenomeni di bullismo e cyberbullismo strettamente connessi, sono, purtroppo, di sempre più attualità nel mondo dei giovani.

Un mondo sempre più connesso, con la vita scandita dal mondo dei social impone a tutti una attenzione particolare verso questo triste fenomeno.

Il Kiwanis da sempre unito nel motto internazionale di “Serving The Children of the World” non poteva rimanere inerte alla questione ed allora si è deciso di sensibilizzare la società ed i giovani in modo particolare, dedicando una intera giornata, in ambito cittadino, rivolta al contrasto verso il Bullismo ed il Cyberbullismo.

Le iniziative saranno presentate nel corso dell’intera giornata.