Multato il Messina per la prima volta in campionato, mancava l’acqua calda

martedì 13 Gennaio 2026 - 17:01

La società dovrà pagare 200€, il prossimo avversario Gela avrà tre squalificati

MESSINA – Il giudice sportivo conferma quanto trapelato e multa l’Acr Messina “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale”. Dopo la partita contro la Sancataldese si era sparsa la voce dell’acqua ghiacciata nelle docce anche per i calciatori. L’ammenda è stata quantificata in 200€ e vedremo che il presidente Justin Davis, molto attivo sui social, se la prenderà con l’amministrazione comunale che è responsabile dell’impianto tramite la partecipata Messina Servizi Bene Comune.

Per quanto riguarda i fatti accaduti in campo ammonizione, la terza, sia per l’allenatore ormai esonerato Pippo Romano che per il centrocampista Aprile. In vista della sfida contro il Gela invece saranno squalificati l’allenatore degli avversari Giuseppe Misiti e i calciatori Bollino, ex della sfida, e Petta.

  1. sandro 13 Gennaio 2026 17:48

    Affrontare un campionato difficile, partendo da una pesante penalizzazione di punti, con seri problemi societari e con una pessima gestione logistica, basata su sciatteria e improvvisazione, dei responsabili e addetti ai lavori, è un atto eroico da veri uomini e atleti !!!

  2. COGITO ERGO SUM 13 Gennaio 2026 19:37

    E’ ASSURDO CHE DOPO UNA PARTITA DI PALLONE NON SI ABBIA IL DIRITTO DI FARSI UNA BELLA DOCCIA CALDA TONIFICANTE. Messina Servizi Bene Comune dovrebbe spiegare qual è il motivo o quali sono sono le cause …. di questo importante disservizio. E per favore, che non scriva che sono guaste le caldaie per il riscaldamento dell’acqua. E tanto meno che …. mancano i fondi per … chiamare l’idraulico, in caso di guasto.

  3. COGITO ERGO SUM 13 Gennaio 2026 19:40

    SUGGERIREI, POI CHE , I CLUB E LE TERNE ARBITRALI, pretendano, prima di scendere in campo, che le docce siano perfettamente funzionanti e capaci di erogare acqua calda. In caso contrario, non diano svolgimento alla competizione sportiva.

  4. Massimo Castorina 14 Gennaio 2026 05:06

    Ennesima figura da cioccolatai , il Messina era già stato multato nella scorsa stagione per lo stesso motivo. Avevo letto che era stata sostituita la caldaia vecchia con una nuova ed efficiente. Individuare le responsabilità e procedere di conseguenza mi sembra doveroso.

  5. Marcella Millimaggi 14 Gennaio 2026 06:36

    Pensa tu! I giocatori non avevano l’acqua calda! Perù, però…. ai cittadini dai rubinetti non scorre neppure quella fredda e ci sono gli operatori delle varie società sul e per il PONTE che ricevono stipendi che i Messinesi possono solo sognare la notte unitamente all’acqua del rubinetto!

