Multato il Messina per la prima volta in campionato, mancava l’acqua calda

La società dovrà pagare 200€, il prossimo avversario Gela avrà tre squalificati

MESSINA – Il giudice sportivo conferma quanto trapelato e multa l’Acr Messina “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale”. Dopo la partita contro la Sancataldese si era sparsa la voce dell’acqua ghiacciata nelle docce anche per i calciatori. L’ammenda è stata quantificata in 200€ e vedremo che il presidente Justin Davis, molto attivo sui social, se la prenderà con l’amministrazione comunale che è responsabile dell’impianto tramite la partecipata Messina Servizi Bene Comune.

Per quanto riguarda i fatti accaduti in campo ammonizione, la terza, sia per l’allenatore ormai esonerato Pippo Romano che per il centrocampista Aprile. In vista della sfida contro il Gela invece saranno squalificati l’allenatore degli avversari Giuseppe Misiti e i calciatori Bollino, ex della sfida, e Petta.

