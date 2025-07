Messina. “Una strada costiera tirrenica alternativa alla ss 113 dir”

La richiesta dell'ex consigliere Mario Biancuzzo

“Una nuova strada di comunicazione per i villaggi rivieraschi del VI quartiere”. A chiederla, con un appello lanciato al sindaco Federico Basile, è l’ex consigliere Mario Biancuzzo, da sempre in prima linea per il territorio della riviera tirrenica di Messina.

“La strada statale 113/dir. realizzata nel lontano 1946 non è stata mai interessata da lavori di allargamento – dice – e il flusso veicolare non è quello del 1946, quando era percorsa da carretti trainati da buoi o asini. Oggi la strada statale 113/dir necessita di un allargamento e di un adeguato impianto di pubblica illuminazione”.

Biancuzzo, poi, propone di usare i fondi del Pnrr o delle opere compensative del Ponte sullo Stretto per “progettare e realizzare una strada panoramica lungo la costa da Mortelle fino a Ponte Gallo. Avrebbe una duplice fruizione: la visione delle bellezze naturali dei villaggi rivieraschi con una ricaduta di richiamo turistico notevole e non dimeno consentirebbe finalmente una facilitazione al traffico cittadino posto che nei villaggi a nord di Messina sono ormai migliaia le abitazioni adibite a case di villeggiatura”.