Messina "un'eccellenza italiana" nel riciclo della plastica: Corepla regala la prima "cornice" FOTO - Tempostretto

La campagna di sensibilizzazione del Consorzio per la raccolta e il recupero degli imballaggi parte dallo Stretto: "Qui risultati in crescita e percentuali superiori alla media"

MESSINA – Si chiama “L’Italia in cornice” ed è la campagna itinerante di sensibilizzazione con cui Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica vuole mostrare ai cittadini in che modo sia possibile salvare “la bellezza” delle città e dell’Italia, promuovendo attività di riciclo e riuso. Nel corso della mattinata, Andrea Campelli, direttore relazioni esterne di Corepla, ha donato a Messina la prima cornice di un percorso che coinvolgerà diverse altre città lungo tutta la penisola. Intanto il progetto “Messina 2030 green events” ha portato in piazza decine di bambini, tra giochi, laboratori e la musica e l’intrattenimento di Mannino eventi.

“Messina è un’eccellenza italiana”

Un simbolo del riuso ma anche di un incremento nel riciclo della plastica più volte sottolineato nel corso della mattinata. A cominciare dal sindaco Federico Basile, soddisfatto: “Abbiamo fatto tanti investimenti sulla raccolta differenziata e credo che stiamo lavorando bene. Lo attesta la presenza di Corepla che ha scelto Messina come prima città per presentare la sua cornice, occasione importante di sensibilizzazione. Non parliamo di un vezzo ma di una necessità e sulla plastica c’è una battaglia continua da tempo, ambientale e culturale”. Campelli spiega perché è stata scelta Messina: “Riciclando correttamente il materiale può avere seconda vita ed essere riutilizzato anche per arredo urbano. Lasciamo oggi la cornice e due istallazioni, due codici che chiamiamo Art code, che permettono di scoprire la città. Messina è un’eccellenza italiana perché ha portato risultati in crescita e con una percentuale superiore alla media del Paese. Se ognuno ci noi fa la propria parte possiamo salvare la bellezza di Messina e di tutta Italia”.

Caminiti e Interdonato ringraziano i cittadini

L’assessore al ramo, Francesco Caminiti, si rivolge poi alla città: “Ringrazio soprattutto i cittadini perché se abbiamo raggiunto questo risultato è merito loro. Siamo partiti da un milione e ora siamo a 6 e mezzo. Grande importanza ha anche l’operato di Messina 2030, che sensibilizza sul riutilizzo, e quello di Messina Servizi che ogni anno si pone sempre nuovi obiettivi”. E lo stesso fa la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato: “Sono molto orgogliosa perché avere qui Corepla testimonia l’obiettivo raggiunto da Messinaservizi. Ciò che abbiamo fatto non è un vezzo, ma è obbligo di legge e parte di un percorso che è ancora in corso. Ci sono sempre nuovi obiettivi da raggiungere insieme: grazie davvero ai cittadini. E infine un invito a chi ancora crea qualche disagio, non rispettando le regole”.