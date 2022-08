Messina. Vara, collaudo positivo: oggi il cippo in piazza Castronovo, benedizione alle 18.30 - Tempostretto

Rilasciata la certificazione di collaudo

Concluse le fasi di revisione strutturale delle parti meccaniche, con rilascio di apposita certificazione di collaudo, dopo due anni, oggi il Cippo della Vara torna in Piazza Castronovo, per dare il via al montaggio del Carro votivo e quindi alla fase finale dei preparativi per l’inizio della secolare Processione della Vara e della Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone.

Ad annunciarlo stamani gli assessori alla Cultura Enzo Caruso ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli. Oggi, alle ore 18.30, è prevista la benedizione del Cippo, a cura del cappellano della Vara, padre Antonello Angemi, nominato dall’arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, Monsignor Giovanni Accolla.

