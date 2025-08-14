 Messina Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra

Redazione

giovedì 14 Agosto 2025 - 11:45

Limitazioni attive da questo pomeriggio dalle ore 14 fino a domani alle ore 23

MESSINA – Per consentire lo svolgimento della Fiera di Ferragosto, all’interno della carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà, dalle ore 14 di oggi, giovedì 14, sino alle 23 di domani, venerdì 15 agosto, sono stati previsti provvedimenti viabili. Pertanto vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati delle complanari sud e nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà, e in via Boner, nel tratto compreso tra via Canova e la complanare sud del viale Giostra; il divieto di transito veicolare nelle complanari sud e nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà. Prevista inoltre la chiusura al transito veicolare di via Boner, nel tratto compreso tra via Canova e la complanare sud del viale Giostra.

