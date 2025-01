Messina. Venerdì la firma per la cessione delle aree ex Officine grandi riparazioni

Le aree saranno trasferite al Comune di Messina

Venerdì 31 gennaio, l’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sarà presente alla firma per la cessione al Comune di Messina delle aree dell’Officina Grandi Riparazioni. La sigla dell’accordo si terrà alla sala “Mazzoni” della stazione centrale.

Per quanto attiene la questione dell’abolizione del pedaggio di Villafranca – invece – “sono in corso le necessarie interlocuzioni tra Cas e Stretto di Messina. La convenzione è in via di definizione e sarà firmata a breve”.