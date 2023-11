Messina. Via Calispera in tilt, la proposta: nuova strada sulla parte finale del torrente San Filippo - Tempostretto

Il consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone, chiede che si realizzi una via di fuga, anche per i mezzi di soccorso

In via Calispera, al villaggio Unrra, e nelle strade limitrofe è continuamente caos. La denuncia del consigliere della II Municipalità, Paolo Scivolone, secondo cui «serve un’alternativa viabile per decongestionare il traffico e offrire una nuova via di fuga in caso di calamità, garantendo il transito dei mezzi di soccorso».

La proposta

«I maggiori problemi – prosegue – si registrano soprattutto negli orari di entrata e di uscita degli

alunni dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto dove si rileva un maggior afflusso. La soluzione? Le criticità potrebbero essere risolte con la parziale copertura di un tratto del torrente San Filippo a valle dello svincolo, in modo da collegare il villaggio Unrra con la via Consolare Valeria e via Adolfo Celi. Con l’inserimento di due rotatorie si garantirebbe così il deflusso dei mezzi direttamente sullo svincolo autostradale, evitandone il transito in una via già totalmente congestionata».

E nel frattempo…

Intanto, però, “bisogna attuare un immediata alternativa per garantire sicurezza, soluzione che è stata proposta agli uffici preposti per ridimensionare (in parte) la problematica legata alla viabilità del villaggio e delle vie limitrofe. Quale? Modificare gli orari dell’ordinanza di transito dei mezzi pesanti e inserire nella

stessa un senso unico di marcia che da via Calispera intersezione con via Contessa Eleonora in direzione sud si attivi un senso unico formando una temporanea rotatoria tra via Calispera, via Contessa Violante, via Contessa Beatrice e via Contessa Eleonora cosi garantendo un deflusso più veloce”.